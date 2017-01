Trek-Segafredo mänedžer: Nibali oli meie esimene eelistus

Eelmisel aastal Astanas pedaalinud itaallane ei võtnud aga vedu, sest Bahrein-Merida tegi ahvatlevama pakkumise, vahendab Spordipartner.

«Itaalia sponsorit omades oli Itaalia rattur meie esimene valik. Seega uurisime, kas Nibali on saadaval,» meenutas Guercilena, kelle hinnangul ei teinud Nibali valikut pelgalt palganumbri põhjal. «Arvan, et olime lepingule lähedal. Numbrites oli väike erinevus, kuid usun, et see ei saanud määravaks,» jätkas ta.