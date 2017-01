Kamerun ei jäta jonni: Klavani konkurent lisati hoolimata keeldumisest koondise nimekirja

Aafrika rahvuste karikas algab 14. jaanuaril. Kuigi Matip on viimased nädalad vigastust ravinud, otsustas Kameruni jalgpalliliit, et kutsub mehe ikkagi koondisesse. «Meile peaks lisanduma veel kolm mängijat: Joel Matip, Allan Nyom ja Eric Maxim Choupo-Moting,» ütles koondise mänedžer Alphonse Tchami. Kokku on Kameruni koondise nimekirjas kaheksa mängijat, kes on varasemalt välja öelnud, et ei soovi võistlustest osa võtta.

Jalgpalliadvokaadi David Seligmani sõnul on klubidel kohustus mängijad koondisemängude perioodiks vabaks lasta, välja arvatud juhul, kui mängija on vigastatud. Kui seda ei tehta, võib nii mängijat kui klubi karistada. «Mängijale võidakse turniiri ajaks peale panna liigamängude keeld, samuti võib teda karistada rahatrahviga,» ütles ta BBC-le. Matip on öelnud, et tema ei soovi turniiril osaleda, kuna kohalik jalgpalliliit on korrumpeerunud.