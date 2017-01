Eestlased on Dakari rallil Malle-moto klassis kõrges mängus

Malle-moto klassis, kus tsikli eest kannavad hoolt sõitjad ise, on liider argentiinlane Jose Julian Kozac, kellele Triisa kaotab 20 ja Meeru 42 minutit. Üldarvestuses on Triisa esialgsetel andmetel 48. ning Meeru 80. kohal. Üldliider on austraallane Toby Price. Autode arvestuses on kahe katse järel ralli liider Sebastien Loeb. Teisel katsel oli pikkust 275 km, koos ülesõitudega läbiti päeva jooksul 803 km.