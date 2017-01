Venelastele antakse taas võimalus oma puhtust tõestada

Praegu ei tohi Venemaa kergejõustiklased IAAFi egiidi all toimuvatel võistlustel võistelda. «Venemaa on oma sportlasi alt vedanud. Süsteem, mis peaks sportlasi kaitsma, tegi neile hoopis kahju,» ütles Coe.

Venelastele on kehtestatud võistluskeeld alates 2015. aasta lõpust. Võistluskeelu põhjustasid kahtlused Venemaa riikliku dopinguprogrammi olemasolust. Enne suvel toimunud olümpiamänge andis IAAF venelastele võimaluse enda puhtuse tõestamiseks. Ainsana tuli IAAF vastu kaugushüppajale Darja Klišinale, kes võistles olümpial neutraalse lipu all.

Olümpia eel venelastele saadetud juhiseid on nüüd uuendatud ning kõigil sportlastel on taas võimalik esitada taotlus neutraalse lipu all võistlemiseks. Selleks peavad nad IAAFile esitama oma varasemalt antud dopinguproovide kohta käivat informatsiooni, aga ka endaga seotud inimeste nimed, kes on varasemalt antidopingureegleid rikkunud.