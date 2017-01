Kurbase hea mäng tõi meeskonnale eurosarjas võidu

Eesti koondislane viibis väljakul 25 minutit ning sai kirja 15 punkti. Sealjuures paistis ta silma väga hea visketabavusega – kaheseid viskas ta sisse kolmest kolm ning kolmeseid neljast kolm. Lisaks võttis eestlane kolm lauapalli ning tegi ühe vaheltlõike. Negatiivse poole pealt tegi ta kaks pallikaotust.

Södertaljele oli tänane võit vahegrupis esimene, kaotusi on neil kaks. Alagrupis on Rootsi klubi kolmandal kohal. Kaotuseta jätkavatel liidritel Elan Chalonil ja Gaziantepil on kirjas kaks võitu, ainsana on võiduta Mures, kes on kaotanud vahegrupis kõik kolm kohtumist.