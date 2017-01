Östbergi esimene WRC ralli toimub Rootsis

«Minu esimene ametlik WRC-ralli toimub Rootsis, kuigi võtan enne seda osa ka kahest talverallist (Sigdal ja Finnskog), mis toimuvad Norra meistrivõistluste arvestuses,» kirjutas Östberg Twitteris. Neist esimene toimub 14. jaanuaril ning teine 28. jaanuaril.

Jõulude eel kinnitas Östberg, et teeb kaasa WRC-masinaga suurema osa tänavusest hooajast. «Võin kinnitada inimestele, kes tahavad teada minu järgmise (selle - toim) aasta plaane, et mul on olemas koht järgmise aasta hooajaks WRC-sarjas ning teen seda uue 2017. aasta autoga.»

Rootsi ralli toimub 9.-12. veebruaril. Hooaeg algab aga Monte Carlo ralliga, mis leiab aset 19.-22. jaanuaril.

My first @OfficialWRC event will be @RallySweden in a -17 car. But first Rally Sigdal and Finnskog! 2 winterrallies in the Norwegian Cship pic.twitter.com/2v2AagIMY5