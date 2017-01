Toomas Triisa Dakari rallist: läheb kindlasti raskemaks

Eilse päeva võttis Toomas Triisa kokku järgnevalt: «Väga pikk päev ja kiire katse oli, maksimumkiirus 160-170 km/h ja seda katsest 50-60 kilomeetri jagu. Suuremaid vigu polnud, navigeerimine polnud keeruline ja tulemusega võib rahul olla. Tsikkel on korras ja teeme ettevalmistusi homseks (tänaseks – toim) päevaks. Homme (täna – toim) läheb kindlasti raskemaks.»

Dakari kolmandal päeval ootab ees 780 kilomeetrit, millest kiiruskatset on 364 kilomeetrit. Päev viib sõitjad San Miguel De Tucumanist veel põhja poole Argentinasse, San Salvador de Jujuy’sse. Katse on jagatud kaheks ja vahepeal peavad sõitjad nn neutralisatsiooni alas sõitma roadbooki järgi katse teise osa starti ja seda kindlaks ettenähtud ajaks. Temperatuurid küll langevad, kuid Andide jalamil sõites tõustakse kohati päris kõrgele merepinnast, maksimum on 5000 meetri peal ja katse finiš on kusagil 4000 meetri kõrgusel. Laager asub San Salvador de Jujuy’s, mis on 1300 meetri kõrgusel merepinnast. Kolmanda päevaga saavad sõitjad esimese maitse suhu hõredast õhust, mis tekitab probleeme nii sõitjatele kui ka masinatele. Samuti vahetuvad teed nüüd tõsise off-road maastiku ja mägedega, mistõttu on olulisel kohal navigeerimine.

Kohaliku aja järgi stardib Toomas Triisa laagrist täna kell 5.04 ja Mart Meeru kell 5.28. Eesti aja järgi on need ajad 10.04 ja 10.28. Katsele stardivad meie sõitjad Eesti aja järgi kell 12.44 ja 13.08.

2017. aastal sõidavad Toomas Triisa ja Mart Meeru Dakaril Malle-Moto klassis, kus tuleb kõik ise teha. 2014. aastal startisid nad esmakordselt Dakari maratonrallil ja nende kohad olid üldarvestuses vastavalt 40. ja 52. 2015. aastal startis eestlastest ainsana Meeru ja tema lõppkohaks jäi 38. 2017. aasta Dakari maratonralli stardib esmakordselt 2. jaanuaril Paraguaist ja liigub edasi Boliiviasse, finiš on 14. jaanuaril Buenos Aireses.