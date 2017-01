Täna: Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja võõrsil Kosovo vastu

Enne mängu:

Kui Eesti alagrupikaaslased Kosovo ja Türgi pidasid omavahelised mängud ära juba novembris - üks mäng viigistati 24:24 ja teise võitis Türgi 26:22 - , siis eestlaste jaoks on täna peetav mäng esimene uues valiksarjas. Kosovos, Gjakovas ei saa aga meie rahvusmeeskonda esindada mitmed põhitegijad, kuna vigastuste tõttu on puudu nii Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Mikk Pinnonen, Janar Mägi, Ardo Puna kui ka noorema generatsiooni mängija Karl Toom.

Peatreener Rein Suvi ja abitreener Martin Noodla sõnasid aga kui ühest suust, et pole mõtet muretseda nende meeste pärast, keda pole. «Loomulikult on kahju, et sellise rutiiniga mängijaid meil praegu pole, aga ehk annabki see võimaluse avaneda kellelegi teisele,» rääkis Suvi enne reisileminekut.

«Meil on olemas need mehed, kes meil praegu siin on. Tuleb neid usaldada ja nendest maksimum võtta, sest on asju, mida sa saad mõjutada, ja asju, mida sa ei saa. Tuleb tegeleda nendega, mida saab,» lisas omalt poolt Noodla.

Eesti koondis jõudis Gjakovasse eile hilisõhtul, täna peeti kohalikus spordihallis ainuke mängueelne treening. Õhtusele mängule on kohalike sõnul oodata ligikaudu 1000-1500 pealtvaatajat.