Hea uudis: käsipallikoondis täieneb kodumängudeks ühe liidriga

Saksamaa meistriliigas mängiv Patrail ei kogunenud koondisega 2. jaanuaril Viimsis ega sõitnud meeskonnaga eile Kosovosse, vaid viibis Saksamaal arsti juures. Täna hommikul kinnitas koondise peatreener Rein Suvi, et arsti juurest sai meie mees häid uudiseid ning nädala lõpuks peaks Patrail olema juba meeskonna juures. «See on super uudis,» rõõmustas Suvi. «Kui kõik logistilised asjad saavad lahendatud, siis on Mait kodumängudeks olemas,» kinnitas koondise loots.

Enne veel, kui pühapäeval ja järgmisel kolmapäeval aga Põlvas Kosovot ja Türgit võõrustatakse, ootab meie mehi täna ees võõrsilmäng Kosovoga. Täna hommikul tehtud treeningu järel kinnitas Suvi, et muretsemiseks põhjust pole. «Hea trenn oli täna. Kiirust oli näha ja kõigil on emotsionaalselt ka tunne täitsa hea,» vaatas peatreener mängule ette.

Kosovo ja Eesti EM-valikmäng algab täna Eesti aja järgi kell 20.30.