UFC boss pärast Rousey kaotust: ka minu jakk oli verega koos

White läks matši järel Rousey riietusruumi ja lohutas sarja superstaari koguni 45 minutit. Rousey on UFC läbi aegade üks suuremaid staare ja temaga võrdväärset stardihonorari on saanud vaid meeste suurim vabavõitlustäht Conor McGregor, vahendab Sportsmail.

«Minu kuradi jakk oli hiljem vere, pisarate ja tatiga koos. Ma läksin tema riietusruumi ja lohutasin teda 45 minutit,» rääkis White.

«Ütlesin talle, et armastan teda ja toetan igat tema järgmist otsust. Kõik see on saavutatud tänu temale. Ta on parim otsus, mis ma kunagi olen teinud,» lisas veel White. «Kui ma areenilt lahkusin, siis nutsid nii mehed kui ka naised. Ta on olnud suurepärane eeskuju. Miljonid inimesed jumaldavad teda.»

Profina oma teise kaotuse saanud Rousey tunnistas ise matši järel, et võtab nüüd aja maha, et mõelda tulevikule.

«Naiste vabavõitlus on UFCs jõudnud väga kaugele. Võtan selle au endale. Aitäh kõigile naistele, kes on aidanud naiste vabavõitlusel nii kaugele areneda. Mina võtan nüüd aja maha ning mõtlen tuleviku peale,» ütles Rousey ESPNile.