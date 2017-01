Tõelist härrasmehelikkust üles näidanud Federer kaotas tulevikutegijale

Kohtumise esimeses setis näitas Federer üles tõelist härrasmehelikkust, kui 6:5 eduseisus soovitas ta vastasel kasutada kohtuniku otsuse peale videokordust. Zverevi servi peale teatas kohtunik, et selles olukorras läks pall auti, kuid Federer nägi, et tegelikult maandus pall joone peale ja Zverev peaks saama punkti. Videokordus tõestaski, et kohtunik oli esialgu eksinud ja punkt läks hoopis Zverevile.

Vaata Eurospordi lehelt matši säravamaid hetki.

Saksamaa ja Šveitsi duellis ootab nüüd ees veel naiste üksikmäng ja segapaarismäng.