Venemaa dopingutreener tekitas Tour de Skil skandaali

2010. aastal tegi Rahvusvaheline Suusaliit FIS venelastele ettekirjutuse, et tehke oma asjad korda ja seepeale tehti patuoinaks Tšarkovski, kirjutab Expressen.

Tour de Skil liigub mees nüüd aga võistlusalas ringi ja eelkõige on see harja punaseks ajanud rootslastel. Kõige juhtunu peale tunnistasid ka venelased, et Tšarkovski on nende tiimis tagasi. «Ta on meie tiimi juht ja organisatsiooni pea,» teatas Venemaa koondise treener Mark Cramer. «Ta on võistkonnas väga tähtis liige. Tal on palju kogemusi ja see on meie jaoks tähtis.»

Juhtunu osas võttis kriitiliselt sõna telekanali SVT kommentaator Jacob Hård, kes võistlusalas ka Tšarkovskiga kokku puutus. «See kõik on teiste jaoks solvav, kui arvesse võtta kõiki dopinguskandaale, mis venelastega on viimasel ajal aset leidnud,» teatas Hård. «On aeg muutusteks. Venelased peavad tõestama, et nad tahavad tõsiselt probleemi lahendada.»