Rootslane halastas: Tour de Ski liider Ustjugov pääses FISi karistusest

Hellner tunnistas Rootsi meediale, et ta ei kavatse Ustjugovi vastu kaebust esitada. «Ma ei tee seda. Ma arvan, et ta peaks selle üle õnnelik olema, kuna see oleks võinud tema jaoks halvasti lõppeda,» sõnas Hellner Expressenile. «See oli aga eilne draama ja tänaseks on asi unustatud. Olin juhtunust rohkem ärritatud, kuid see ei olnud lõpuks väga suur asi.»

Rootslase sõnul soovis ta juhtunust ka venelasega rääkida, kuid probleemiks sai keelebarjäär. «Ma ei saanud temaga suhelda, kuna ta ei räägi inglise keelt,» teatas rootslane.

Ustjugov tunnustas aga Hellnerit, et viimane tema kohta kaebust ei esitanud. «Marcus tegi õige otsuse, kuna see on võistlus. Kõik rajal juhtunu jääb rajale. Kui ta tahab rajal võidelda, siis ma olen valmis,» sõnas Ustjugov.

Tour de Ski üldseis 4. etapi järel:

1. Sergei Ustjugov (Venemaa) 1:52.18,1

2. Martin Johnsrud Sundby (Norra) +42,2

3. Alex Harvey (Kanada) +1.18,8

4. Dario Cologna (Šveits) 1.24,6

5. Matti Heikkinen (Soome) +2.00,0

6. Marcus Hellner (Rootsi) +2.02,6

7. Didrik Tönseth (Norra) +2.02,6

8. Simen Hegstad Krueger (Norra) +2:07,4