Veel kaks ralliässa istuvad tuleval hooajal M-Spordi masinasse

Monte Carlo rallil startivad mehed on praeguseks selged, kuid samas on praeguseks teada, et hooaja teisel etapil Rootsis on joonel juba tunduvalt rohkem WRC-masinaid. Täna teatasid nii Mads Östberg kui ka Martin Prokop, et nemad sõidavad algaval hooajal WRC-sarjas ja teevad seda uue M-Spordi Ford Fiestaga.