Postimehe otsepilt: Tour de Ski jätkub põnevussõiduga Dobiaccos

Meeste konkurentsis on tänavu olnud suurepärases hoos venelane Sergei Ustjugov, kes on nelja etapi järel haaranud kindlalt juhtohjad. Venelase lähimaks konkurendiks on norralane Martin Johnsrud Sundby, kes jääb liidrist maha 42,2 sekundiga. Järgmised mehed kaotavad juba üle minuti.

Postimees.ee toob kell 11.35 algava võistluse otsepildis vaatajateni.

Tour de Ski üldseis 4. etapi järel:

1. Sergei Ustjugov (Venemaa) 1:52.18,1

2. Martin Johnsrud Sundby (Norra) +42,2

3. Alex Harvey (Kanada) +1.18,8

4. Dario Cologna (Šveits) 1.24,6

5. Matti Heikkinen (Soome) +2.00,0

6. Marcus Hellner (Rootsi) +2.02,6

7. Didrik Tönseth (Norra) +2.02,6

8. Simen Hegstad Krueger (Norra) +2:07,4

Tour de Ski lõppeb pühapäeval.