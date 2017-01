Rooba võimsa skooriga võidust: meil oli häälestus väga kõva

«Keegi vist ei kujutanud ette, et sellise seisuga see mäng lõppeb,» tunnistas Rooba kohtumise järel Gjakova spordisaali tablood vaadates. «Meie häälestus täna oli väga kõva, selline õige tunne oli. Eks meie sellise emotsiooni pealt oli vastastel meie vastu väga raske mängida. Teisel poolajal oligi rõhk sellel, et sama emotsiooniga edasi panna,» lisas Rooba.

Uuesti kohtuvad Eesti ja Kosovo pühapäeval kell 19.30 Põlvas.