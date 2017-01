Video: Inglismaa kõrgliiga kohtunikud näitasid uut taset

Jalgpallis kehtib teadupärast reegel, et palli küljejoonelt mängu visates suluseisureegel ei kehti. Paljude üllatuseks vilistati eile siiski Tottenhami ründajale Harry Kane’ile just sellisest olukorrast suluseis.

Fulgte kun med med et halvt øje, men synes nok, Kane blev vinket offside efter et indkast. Flot #pldk #TOTCHE https://t.co/BFvIMgXtNf — Daniel Vendner (@DanielVendner) January 5, 2017

Inglismaakõrgliiga kohtunikud on jalgpallisõprade pingsa tähelepanu all, sest viimasel ajal on nad silma paistnud rohkete eksimustega. Viimati sattus kriitika alla Mike Dean, kes saatis esmaspäevases West Hami ja Manchester Unitedi mängus väljakult minema Londoni klubi poolkaitsja Sofiane Feghouli. Inglismaa jalgpalliliit vaatas hiljem selle olukorra üle ning tühistas Feghoulile antud kaardi, mis tähendab, et mängukeeldu mees kandma ei pea.