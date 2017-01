Klavan Inglismaa jõulisest mängustiilist: hakkan sellega harjuma

«Ma ei ole mitte kunagi oma mänguga rahul, sest tahan alati rohkemat. Nii on kogu mu karjääri vältel olnud ning selline suhtumine aitab mul paremaks saada,» ütles Klavan. «Pärast igat mängu leian mitmeid asju, mida saaksin paremini teha. Need asjad tuleb endaga kaasa võtta ning uuel nädalal nendega tööd teha.»

Üks viis, kuidas end väga tasavägises Inglismaa kõrgliigas arendada, on erinevate mänguolukordade lahtimõtestamine. «Igas treeningsituatsioonis tuleb harjutada seda, kuidas kaitsemängijana saada ründaja ees eelis. Seda tuleb teha ka mängus. Selles liigas on natukene rohkem lubatud kui ma harjunud olen,» viitas Klavan kohtunike poolt lubatud jõulisele mängustiilile.

«Sellega harjumine võtab natukene rohkem aega, sest keskkaitsjatel on siin rohkem lubatud. Selline on Inglismaa jalgpall ning vaikselt hakkan seda stiili omandama,» jätkas ta. Samuti kinnitas eestlane klubi fännidele, et on Liverpooli jaoks õige mees. «Kui peatreener ütleb, et oled selle töö jaoks õige mees ning annab sulle võimaluse mängida Liverpooli eest, siis arvan ka mina, et olen selle töö jaoks õige mees,» lausus ta.

Praegu on Klavan tõusnud koos Dejan Lovreniga Liverpooli põhikeskkaitsjateks. Samas hingavad neile pidevalt kuklasse hetkel vigastatud Joel Matip, brasiillane Lucas Leiva ning taas mänguvormi tõusev Joe Gomez. «Konkurents aitab meil kõigil paremaks saada. Ainult nii saab kõige paremaid tulemusi. See on positiivne, sest kõik peavad pidevalt valmis olema ning ei tohi kunagi töötamist lõpetada. Keegi ei saa looderdada ja öelda, et on piisavalt teinud.»