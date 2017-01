Naiste jalgpallikoondise abitreener läheb välismaale tööle

«Asun noortetreeneri ja arendusjuhina tööle Global Premier Socceris. Tegemist on USA ühe suurima noorteklubiga, mis tegutseb 21 osariigis,» selgitas esimese eestlannana UEFA Pro litsentsini jõudnud Kaarna. «Olen põnevil, et saan end uues keskkonna proovile panna. Naiste jalgpall on USAs väga populaarne, konkurents ja tase on selline, kust õppida väga palju.»

USA on naiste jalgpallikoondiste FIFA edetabelis esikohal, lisaks on võidetud kolm maailmameistritiitlit ja neli olümpiakulda

«Suur aitäh Katrinile kõigi nende aastate jooksul tehtud väga hea töö eest. Soovime talle edu uues ametis, kus on võimalik saada hinnalisi kogemusi,» sõnas Eesti jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. «Ootame kindlasti Katrinit Eestisse tagasi, meie uks on tema jaoks avatud.»

Kellest saavad 2017. aastal neidude ja noormeeste koondiste treenerid, teatab jalgpalliliit lähiajal.