Kaks võrkpalli noortekoondist alustab MM-valiksarja

Peeter Vahtra ja Merle Keerutaja juhendatavad neiud lähevad Rumeenias toimuval turniiril võõrustajate kõrval vastamisi Hollandi ja Prantsusmaaga. «Vastased on ülitugevad, ent läheme endast parimat andma ja iga punkti eest võitlema. Peame suutma nende servisurve ära kannatada ja oma tugeva servi ja hea üldmänguga saadud võimalusi realiseerima,» sõnas koondise peatreener Vahtra.

Nädala alguses pidasid neiud kaks kontrollmängu Lätiga ja võitsid mõlemad 3:2. «Eks vähene kokkumängu teema andis natuke tunda, ent muidu olid väga positiivsed mängud. Saime proovida erinevaid mängijaid ja tegemist oli loomupäraselt tasavägiste matšidega,» lausus Vahtra.

Oliver Lüütsepa ja Ülari Kaibaldi näpunäidete järgi mängivad U21 noormehed kuuluvad kolmesesse alagruppi, kus turniiri võõrustava Saksamaa kõrval on veel Rumeenia eakaaslased. «Oleme korralikult ja kvaliteetselt tööd teinud ja olen ootusärevil, kuidas me omavanuste seas välja paistame,» rääkis koondise peatreener Lüütsepp. Kahenädalasesse ettevalmistustsüklisse mahtusid ka kontrollkohtumised Rakvere võrkpalliklubi ja Bigbank Tartuga.

Siingi turniiril ootab Eestit esimesena ees kohtumine võõrustajatega. Matš Saksamaaga algab Eesti aja järgi reedel kell 20.00. «Sügisesel U20 EMil said sakslased kuuenda koha, mis näitab nende kõrget taset. Tegemist on väga pika võistkonnaga, kus suurt rünnakukoormust kannavad nurgaründajad. Võistkonna põhituumik mängib kõik koos Saksamaa kõrgeimas liigas, kus nad senise hooaja jooksul on saanud vaid ühe võidu, kuid see-eest karastunud väga tugevate vastaste vastu ja pikalt kokkumängu lihvinud,» tutvustas Lüütsepp alagrupi eeldatavat favoriiti.

MM-valiksarja formaat on selline, et koondised mängivad omavahel üheringilise turniiri. Nelja alagrupi parimad ja noormeestel kaks ning neiudel kolm paremat teise koha omanikku pääsevad mai keskel toimuvasse teise ringi. Kuna osa alagruppe on kolme- ja osa neljaliikmelised, lähevad kolmandate kohtade arvestamisel maha matšid alagrupis viimasteks jäänud võistkondadega.

«Läheme edasi pääsema ja ehk saame vastastele ka väikese üllatusmomendiga peale lennata, sest kõige värskemat infot neil meie kohta olemas olla ei tohiks,» sõnastas Lüütsepp turniiri eesmärgi.

U21 noormeeste koondis: Stefan Kaibald, Magnus Kallas, Kristo Karp, Dmitri Korotkov, Cris Karlis Lepp, Richard Orutar, Mhait Martin Pool, Markus Uuskari, Robin Valting, Renet Vanker, Robert Viiber, Tamur Viidalepp. Peatreener Oliver Lüütsepp, treener Ülari Kaibald. Füsioterapeut Ivar Vähi, mänedžer Mihkel Sagar.

U20 neidude koondis: Ragne Dmitirjev, Gerli Gull, Hanna Liisa Ilves, Agnes Karm, Ingrid Kiisk, Kadri Kuusk, Kertu Laak, Karmen Mereküla, Loora Orav, Hanna Pajula, Silvia Pertens, Anna-Stiina Reinas. Peatreener Peeter Vahtra, treener Merle Keerutaja. Füsioterapeut Valdo Järvekülg, mänedžer Margus Keerutaja.