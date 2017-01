Vabavõitluse superstaari karjäär võibki olla läbi

Rousey toitumisspetsialist Mike Dolce tunnistas nüüd MMAFightingule, et Rousey karjäär võibki olla läbi.

«Kui ta ütleb, et tema karjäär MMAs on läbi, siis ma ei oleks üllatunud. Ma arvan, et jätkamise osas on võimalused 50-50,» rääkis Dolce. «Kui ta lõpetab, siis ta lõpetab selle ala legendina.»

Rousey ise on meedias hoidnud viimasel ajal suu kinni ja tema ainus kommentaar oli pärast kaotust ESPNile, kellele ta saatis lihtsalt kirjaliku avalduse. Tolles kirjas tunnistas ta, et võtab nüüd aja maha.

Rousey on UFC läbi aegade üks suuremaid staare ja temaga võrdväärset stardihonorari on saanud vaid meeste suurim vabavõitlustäht Conor McGregor. Viimase matši eest teenis Rousey 3 miljonit USA dollarit. Rousey alistanud Nunes teenis näiteks 200 000 eurot.