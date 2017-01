Ecclestone sarjas Ferrarit: tiimis on liiga palju itaallasi, kes ei oska edukad olla

«Pole tema süü, et ta praegu ei võida. Põhjus on autos ja võistkonnas,» lausus Ecclestone väljaandele Sport Bild. «Ferrari on langenud tagasi tasemele, kus nad olid enne Michael Schumacheri ja Jean Todti aega. Seal töötab liiga palju itaallasi. Mitte et mul midagi itaallaste vastu oleks, aga eduka tiimi käimatõmbamine ei ole lihtsalt nende DNAs,» selgitas Ecclestone.

«Ferrari vajab värsket verd. Aga olen kindel, et Sebastian teeb edu nimel kõik, mis on tema võimuses,» lisas Ecclestone, lükates ühtlasi ümber kuulujutud, nagu kavatseks Vettel 2018. aastal liituda Mercedesega. «Tean, et Sebastiani siht on seotud Ferrariga – ta tahab kõigepealt nendega edu saavutada. Samas ei usu ma, et Ferrari või Red Bull sel hooajal Mercedesele vastu saaksid – nende jõuallikas on endiselt parim ja see annab neile tohutu eelise. Olukorda saab võrdsustada ainult uute mootorireeglitega, nii et peame sellega võimalikult kiiresti tegelema,» lubas Ecclestone.