Dakari ralli kahekordne võitja pidi tänavuse võistluse pooleli jätma

Tänavuse ralli avakatse võitnud Al-Attiyah sõitis kolmandal katsel suurde auku ning tema Toyotal rebenes ratas alt. Katari võidusõitja kaotas esikoha saanud Stephane Peterhanselile üle kahe tunni ja lootis küll täna uuesti rajale tulla, ent auto kahjustused osutusid liiga suurteks, vahendab Autosport.

Kuna ka tema meeskonnakaaslane Giniel de Villiers sattus tehniliste probleemite küüsi, võitleb Toyota au eest veel vaid Nani Roma, kes jääb liidrist Sebastien Loebist kolme päeva järel maha 13 minutiga ja on üldarvestuses viies. Kolmikjuhtimine on Peugeot' sõitjate käes, Loebile järgneb vaid 42 sekundi kaugusel Carlos Sainz ning kolmandal kohal olev Peterhansel kaotab liidrile neli minutit ja 18 sekundit. Neljas on Mini rooli keerav Mikko Hirvonen (+9.38).