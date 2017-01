Täna: Kalev/Cramo jahib ühisliigas Riia VEFi vastu kolmandat võitu

Enne mängu:

Kalev ja VEF on varem Ühisliigas kohtunud kaheksal korral ning võitudega 5:3 juhivad lätlased. Viimati mängiti omavahel mullu veebruaris ja siis jäi Kalev Riias peale 84:75, võttes revanši jaanuari alguses kodus saadud 78:86 kaotuse eest.

Liigatabelis on Kalev kahe võidu ja kaheksa kaotusega eelviimasel ehk 12. kohal, edestades vaid kõik 11 mängu kaotanud Permi Parmat. Samas on ka 11. kohal oleval Saraatovi Avtodoril kaks võitu ja kaheksa kaotust, 10. kohal olev Nižni Novgorod on võitnud kaks ja kaotanud seitse mängu ning Minski Tsmokil on kolm võitu ja seitse kaotust. VEF on nelja võidu ja viie kaotusega 8. tabelireal.

Lätlaste suurim korvikütt on keskmiselt 19,5 punkti mängus visanud Janis Blums, Martins Meiers on kogunud keskmiselt 14,2 punkti. Kalevi suurim korvikütt on seni olnud keskmiselt 18,1 punktiga Demonte Harper, kes annab lisaks mängus keskmiselt 7 korvisöötu, ent teeb ka 3,7 pallikaotust.