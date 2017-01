Tenniseskandaal: Austraalia lahtiste võitjat kahtlustatakse kokkuleppemängudes

18-aastane Anderson, kes alistas mullu jaanuaris Austraalia lahtiste finaalis usbeki Jurabek Karimovi, peab kohtu ette astuma 2. märtsil. «Oliver teeb võimudega täielikku koostööd ja ootab nüüd protsessi algust,» sõnas perekonna esindaja BBC-le. Turniiril, millest jutt käib, kaotas praegu meeste maailma edetabelis 743. kohal olev Anderson esimeses ringis avaseti Harrison Lombe’ile, kuid võitis siis kaks järgmist setti. Teises ringis jäi ta aga alla John-Patrick Smithile.

Eelmisel aastal väitis BBC ja Buzzfeedi ühine uuring, et spordiala puhtuse eest vastutav ühendus Tennis Integrity Unit ei ole oma tööga hakkama saanud, jättes reageerimata kahtlustele, et maailma 50 parema hulka kuuluvatest tennisistidest koguni 16 on olnud seotud kokkuleppemängudega. Pärast seda on kahekordistatud TIU töötajate arvu, samuti avaldab organisatsioon nüüd iga kolme kuu tagant kihlveokontoritelt saadud hoiatuste arvu. Samuti on loodud nutirakendus, mida saab kasutada kuues keeles ja mis aitab mängijatel kihlveoprobleemidega seotud küsimustele vastuseid leida.