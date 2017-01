Maccabi võitis pöörase mängu, Bamberg küttis Barcelonale sauna

Maccabi võitis avaveerandaja 29:14 ja juhtis poolajaks juba 17 punktiga, ent oskas edu järgmise kümne minutiga maha mängida ja kaotusseisugi jääda. Kolmas veerandaeg kuulus tulemusega 35:14 Darüssafakale ja jätkus punkt-punkti mäng, kuni Maccabi end kogus, tegi jälle spurdi ning juhtis kaks ja pool minutit enne lõppu näiliselt turvaliselt 90:81.

Darüssafakal õnnestus vahet natuke vähendada, kuid minut enne lõpu viis Sonny Weemsi kaugvise Maccabi uuesti üheksa punktiga ette. Seejärel hakkas kodumeeskond aga jälle kätt väristama, kaotas mitu korda palli ning Brad Wanamaker, Scottie Wilbekin ja Ante Zizic tõid Darüssafaka 15 sekundit enne lõppu kolme punkti kaugusele.

Maccabi suutis palli viimaseks rünnakuks küll mängu panna, ent Andrew Goudelock tegi jooksu. Darüssafakale jäi kümme sekundit, mille jooksul Wilbekin jõudis kolmesejoone tagant mööda visata, Will Clyburn ründelauapalli saada ning Wanamaker kolme kaitsja vahelt veel ühe hullu kaugviske teele panna. See ei tabanud, ent Wanamakerile tehti viskel viga ja ameeriklane läks sekund enne mänguaja täistiksumist vabaviskejoonele.

Tel Avivi publiku närvide säästmiseks viskas Wanamaker aga kohe esimese vabaviske mööda ning ehkki kaks järgmist tabasid, tiksusid mängukellale jäänud 0,5 sekundit lõpuni ja võit kuulus ikkagi Maccabile. Weems tõi võitjatele 24 punkti ja andis ka kaheksa korvisöötu, Maik Zirbes ja Victor Rudd lisasid mõlemad 13 punkti. Darüssafaka poolel viskas Clyburn 17 punkti ja võttis 8 lauapalli, Wanamaker lisas 16 punkti.

Väga tähtsa võidu sai kodusaalis Bambergi Brose Baskets, kes alistas 85:65 Barcelona. Nii Janis Strelnieks kui ka Darius Miller kostitasid katalaane 20 punktiga, Nicolo Melli lisas 17 punkti ja võttis ka 13 lauapalli. Barcelona poolel suutis kahekohalise arvu punkte visata vaid Tyrese Rice, kelle arvele jäi 19 punkti.

Bamberg sai tabelisse seitsmenda võidu ning on nüüd Barcelonaga samal pulgal, mõlemal on lisaks üheksa kaotust. Edasipääsulootused säilitas ka Maccabi, kellel on kuus võitu ja kümme kaotust. Darüssafaka sai kaheksa võidu kõrvale kaheksanda kaotuse, ent jäi siiski tabelis napilt ettepoole teisest Istanbuli klubist Anadolu Efesist.