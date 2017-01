Klopi väljaütlemised viitavad, et Klavan võib pühapäeval puhkust saada

Märkimisväärne võimalus puhkust saada on ka keskkaitses mängival Klavanil. Nimelt teeb suure tõenäosusega pärast 15 kuu pikkust vigastuspausi esimese mängu Liverpooli särgis 19-aastane keskkaitsja Joe Gomez.

«Jah, ta on heas vormis, seega võib-olla tuleb ta platsile. Esimene mäng Anfieldil üle pika aja? Poleks just suurim üllatus, kui ta oleks pühapäeval meie rivistuses. Ta on treeningutel ennast heast küljest näidanud ja oleks loogiline samm, et saame teda varsti ka suuremal areenil näha,» vahendas Kloppi sõnu Liverpooli väljaanne Echo.

Kindlasti jäävad pühapäevasest matšist eemale vigastust ravivad Philippe Coutinho ja Klavani suurim konkurent mänguaja peale Joel Matip. Klopi sõnul läheb nende taastusravi hästi, aga päris valmis nad veel pole. 99 protsendilise tõenäosusega ei tule pühapäeval platsile vasakkaitsja rolli täitev James Milner, keda vaevad kerge säärelihase venitus.

Lõpetuseks kinnitas Klopp, et võrreldes tavapärase algkoosseisuga tuleb vahetusi päris palju. «Mõtlen eelkõige järgmise nädala mängule (Liverpool kohtub Inglismaa liigakarika poolfinaali avamatšis Southamptoniga), et mehed oleks puhanud. Näeme pühapäevalkindlasti mõningaid värskeid jalgu.»