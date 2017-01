James ja Cavaliers täiendavad ridu NBA kuldkäega

Cavaliers loovutab Hawksile tehingu käigus 2019. aasta drafti avaringi valikuõiguse, lisaks lahkuvad meeskonnast Mo Williams ja Mike Dunleavy. Selleks, et tehing teoks teha, tuleb Cavaliersil loobuda ka 2017. aasta drafti avaringi valikust. Nimelt omab Portland Trail Blazers hetkel Cavaliersi 2018. aasta drafti avaringi valikut, kuid NBA reeglid ei luba kahel järjestikusel aastal oma avaringi valikuõigust loovutada. Seega loovutabki Cavaliers Portlandile tänavuse drafti valikuõiguse, et enda kätte tagasi saada järgmise aasta oma.

Hetkel 5,2 miljonit dollarit hooajas teeniv Korver on oma lepingu viimasel aastal. Ta on tänavu visanud keskmiselt 9,5 punkti mängus. Sealjuures on tema kolmeste tabavusprotsent olnud 40,9 protsenti. Cavaliersile on Korver vajalik täiendus, sest J.R. Smithi vigastus jätab mängumehe kolmeks kuuks palliplatsilt eemale.

«Mul on kahetised emotsioonid. Mind seob Atlantaga väga palju. Mul on siin palju sõpru, veetsin siin oma karjääri parimad aastad, ausalt. Samuti sündisid siin minu lapsed,» ütles Korver. «Ilmselgelt on Clevelandi minek minu jaoks suur võimalus. Ma olen väga põnevil, kuid minust jääb maha palju, mida ma igatsema hakkan.»

Korveri käes on NBA põhihooaja kolmeste tabavusprotsendi rekord. Hooajal 2009-2010 tabas ta kaugviskeid 53,6 protsendi täpsusega. 2015. aastal valiti ta NBA tähtede mängule. Ta valiti NBAsse 2003. aastal drafti teises ringis 51. valikuna. Karjääri jooksul on ta mänginud Philadelphia 76ersis, Utah Jazzis, Chicago Bullsis ja Atlanta Hawksis.