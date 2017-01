Mourinho astus palju kriitikat saanud innovatsiooni kaitseks välja

Klubide MMil kasutatud videokordused ajasid jalgpallisõbrad marru. Korduste põhjal otsuste tegemine võttis väga kaua aega ning oli kõike muud kui loomulik. Mourinho arvates ei ole võimalik aga videokordustest mööda vaadata.

«Me kõik vajame seda. Professionaalid ei tohi kaotada mänge või tiitleid sellepärast, et keegi on evolutsioonile vastu. Sponsorid, klubide omanikud ja investorid peavad aru saama, et tehnoloogia on siin. Samuti tuleb kaitsta kohtunikke. Nad vajavad tehnoloogiat endale appi,» ütles jalgpallitreener.

Varem on näiteks Madridi Reali poolkaitsja Luka Modric videokorduste kohta öelnud, et tema on nende vastu. «See tekitab palju segadust ja pole minu jaoks jalgpall. Ühel päeval saime kohtunikega kokku ja arutasime selle üle, kuid ma ei kuulanud liiga hoolikalt, kuna ma tõesti ei usu, et seda edaspidi kasutama hakatakse,» ütles ta.

Eesti jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk on öelnud, et praegu nähtu põhjal ei ole sellel tehnoloogial jalgpalli asja. «Minu seisukoht on selline, et kuni pole suudetud luua kiiresti toimuvat mehhanismi, pole videokordustel jalgpallis kohta.»