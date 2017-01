Vabavõitluse superstaari alistanud Nunes andis Rousey karjäärile hävitava hinnangu

UFC 207 üritusel kulus Nunesil kõigest 48 sekundit, et 2008. aasta Pekingi olümpiapronksist jagu saada. Pärast võitlust teatas Nunes kohe, et Rousey valitsemisaeg on läbi, sest tema on vabavõitluse uus kuninganna. Nüüd on võttis ta aega, et vaadata põgusalt tagasi ka tema vastase Rousey karjäärile.

«Kui aus olla, siis ma ei saa aru, kuidas ta nii kaugele on jõudnud. Kuidas kõik need tüdrukud said üldse Ronda Rouseyle kaotada? Teadsin juba alates enda esimesest UFC matšist, et saan Rouseyst jagu,» rääkis Nunes. «Rousey on ülehinnatud võitleja. UFC on ta üle haipinud.»