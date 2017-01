Triisa näitas Dakari lühendatud katsel oma klassis teist aega

Nimelt võtsid korraldajad vastu otsuse lõpetada päev tänase katse esimese poole lõpus enne neutralisatsiooniala. Sellest punktist suunatakse sõitjad mööda teed Oruro poole.

Juba hommikul hakkas Boliivias, kus Dakar praegu kulgeb, vihma sadama ja võrreldes esimeste päevadega on temperatuur kõvasti langenud. Toomas Triisa sõnul oli neljandal päeval juba vägagi külm sõita. Esialgsete ja mitteametlike andmete kohaselt oli Triisa (Husqvarna) Malle-moto klassis tänasel lühendatud katsel teine, kaotust klassi võitnud Jose Julian Kozacile tuli 8.30 ja nüüd on Malle-moto klassi liidri ja teisel kohal oleva Triisa vahe 13.36.

Mart Meeru oli täna Malle-moto klassis viies (+34.20) ja ta jätkab ka kokkuvõttes viiendana, jäädes Malle-moto liidrist 1.15.35 kaugusele. Üldarvestuse kohad olid meestel täna vastavalt 42 (+54.58) ja 58 (+1:20.48). Päeva võitis Sam Sunderland (KTM), kes tõusis ka üldliidriks.

Laupäeval on vaja sõitjatel teha veel viimane pingutus, sest pärast kuuendat päeva, mis lõppeb Boliivia pealinnas La Pazis, ootab neid ees Dakari ametlik puhkepäev. Aga see ei saa olema lihtne, sest ilmaolud peaksid ennustuste kohaselt olema mõnda aega sarnased tänasega. Päeva pikkus on 786 kilomeetrit, katset sellest on 527 kilomeetrit. Kõrgeim punkt asub 4250 meetri kõrgusel.