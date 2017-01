Olmre valiti Balti liiga nädala parimaks

Olmre aitas TTÜ-l kolmapäeval võita lätlaste Jekabpilsit 86:82. 21-aastane korvpallur viskas selles mängus 27 silma, võttis viis lauapalli ning andis kolm korvisöötu. Olmre on sel hooajal Balti liigas visanud keskmiselt 16,7 silma, võtnud 4,7 lauapalli ning andnud 3,2 korvisöötu.

TTU's Sten Olmre is our first #TriobetBBL Player of the Week in 2017! 27 points, 5 boards and 3 assists in the surprising win vs. Jekabpils!