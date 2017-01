Meistriliiga aastanumbri esimese võidu võttis TLÜ/Kalev

Võitjate resultatiivseim oli 20 punkti visanud Kristo Saage, Martin Jurtom ja Mihkel Kurg lisasid mõlemad 13 silma. Kaotajate parimana viskas Justin Baker 24 punkti. Avapoolajal koguni 11 kaugviset tabanud Kalevile oli tänane võit meistriliigas hooaja kolmandaks. Sama palju võite on ka Rakverel, kuid nemad on Kalevist kaks mängu vähem pidanud. Turniiritabelis on Rakvere seitsmendal ning Kalev kaheksandal kohal.