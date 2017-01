Žalgiris kaotas sel sajandil esimest korda Crvena Zvezdale

Poolaja koguni 22:47 kaotanud Žalgiris ei suutnudki lõpuks enam mängu tagasi tulla. Võitjatele tõi Marko Simonovic 16 punkti. Kaotajate parim oli 10 silma visanud Paulius Jankunas. Sel sajandil on meeskonnad omavahel kohtunud neljal korral ning see oli esimene kord, kui Crvena Zvezda lahkus väljakult võiduga.

Žalgirisel on liigatabelis kuus võitu ning kümme kaotust, mis annab meile 12. positsiooni. Serbia klubil on nii võite kui kaotusi kokku kaheksa, tabelis annab see praegu seitsmenda koha. Play-offi pääseb edasi kaheksa paremat meeskonda.

Teises täna lõppenud kohtumises alistas Istanbuli Fenerbahce 86:79 Milano Emporio Armani. Võitjate parim oli 19 punkti visanud James Nunnally, Ekpe Udoh lisas 18 silma. Itaalia klubile tõi Mantas Kalnietis 20 punkti. Fenerbahce on tabelis kümne võidu ja kuue kaotusega viiendal kohal, Milano on võitnud neli ning kaotanud 12 mängu, mis annab neile tabelis eelviimase koha.