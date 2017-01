Euroliiga liidrite duellis jäi peale Madridi Real

Reali resultatiivseim oli 24 punkti visanud Sergio Llull, Jonas Maciulis toetas teda 20 punktiga. CSKA eest tegi enim skoori Nando de Colo, kes viskas 18 punkti. Võit oli Madridi klubile Euroliiga hooaja 11., kaotusi on neil kogunenud viis. Liiga liider on jätkuvalt Moskva CSKA, kes on võitnud 12 ning kaotanud neli mängu.

Pireuse Olympiakos võitis 11 000 pealtvaataja ees Ateena Panathinaikost 77:69. Võitjate parim oli 13 punkti toonud Ioannis Papapetrou, Panathinaikose suurim korvikütt oli 24 punkti visanud Mike James. Olympiakosel on tabelis kirjas 11 võitu ja viis kaotust, mis annab neile neljanda koha. Panathinaikos on üheksa võidu ja seitsme kaotusega kuues.