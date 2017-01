Ujumiskoondise uus peatreener alustas tööd

Eesti Ujumisliidu koduleht uuris Jürgensonilt, millised on peatreeneri olulisemad vastutusalad ning tema sõnul võib need jagada laiemas mõttes kaheks:

1) Tiitlivõistlusteks ettevalmistavad ja lisaväärtust pakkuvad tegevused koondislastele (testimised, analüüsid, laagrid) ning nende tegevuste organiseerimine;

2) Tiitlivõistlustel osalmine ja sellega seotud tegevused. Eesmärk on EULi sees luua toimiv süsteem, kuhu on kaasatud sportlased ja nende treenerid, koostöös kõikide vajalike tugistruktuuridega ning EUL meeskonnaga. Kindlasti on võtmeküsimuseks mitmekülgne koostöövõimekus.

Ujumisliidu kodulehe intervjuu:

Mida plaanid erinevalt hakata tegema varasematest peatreeneritest?

Usun, et jalgratast leiutada ei ole võimalik ning endine peatreener Riho Aljand tegi oma tööd orgniseerides väga palju asju ära. Proovime praeguse meeskonnaga lisaks sisse tuua teaduslikku poolt sportlaste ettevalmistumisse (st rohkem ära kasutada Ülikoolide potentsiaali), rakendada vigastuste ennetamiseks testmise süsteeme ning luua läbipaistvam organisatoorne pool.

Mida teed esimese asjana uues ametis olles?

Hetkel on põhirõhk käivitada erinevate vanuseastmete koondised ning alustada nendega ettevalmistavaid tegevusi. Kuna sellel suvel toimuvad meie sportlastele mitmed olulised tiitli võistlused (JEM, PMN, MM, ENOF, Universiaad, JMM), siis kindlasti oleme keskendunud juba nendeks ettevalmistumisele.

Mida pead enda tugevaimaks küljeks?

Hetkel võiks jagada eesmärgi (tugevuse) kaheks: a) olen keskendunud väikeste sammude tegemisele, mis viivad suuremate tegudeni ning b) lähtumine põhimõttest, et erinevate lülide ühendamises saavutame me tugevuse.

Millal on plaanitud esimene ühistreening/ühislaager koos koondislastega?

Töötame hetkel selles suunas, et märtsis või aprillis korraldada koondislastele ühislaager, mille sisu oleks läbi viia erinevad testimised ning tulemuste analüüs, samuti filmimised koos tehnikaanalüüsiga.

Millised on sel aastal tiitlivõistluste eesmärgid?

Eesmärk on saavutada võimalikud maksimaalsed tulemused tiitlivõistlustelt (lähtuvalt meie sportlaste võimetest). Usun, et hetke seis Eesti Ujumisspordi tasemes on väga hea, mis kindlasti annab alust loota kõrgeid tulemusi.