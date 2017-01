Nilsson tõusis taas Tour de Ski üldliidriks

Finišiheitluses võitles teise koha välja soomlanna Anne Kylloenen (+3,0) ning kolmandana lõpetas taas rootslanna Charlotte Kalla (+3,7). Tuuri üldliider Heidi Weng (Norra) lõpetas täna alles seitsmendal kohal (+17,5).

Üldarvestuses tõusis Tour de Ski liidriks taas Nilsson, kellele järgneb Weng (+6,7) ja Ingvild Flugstad Östberg (+11,8). Suusatuur lõpeb homme.

What a race and what a podium! Nilsson wins, Kylloenen 2nd & Kalla 3rd. Nilsson leads Tour by 19.2 over Weng. #tourdeski #fiemme2017 pic.twitter.com/nAKwUzRyAA