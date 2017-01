Video: NBA staari perre enneaegselt sündinud tütar kaalub vaid 450 grammi

Smithi ja Harrise tütar, kes sai nimeks Dakota, kaalub praegu vaid 450 grammi.

«Teame, et meie pere pole ainus, kes on sarnase tee läbi käinud või teeb seda kunagi. Seega tahtsime seda uudist kõigi teiega jagada. Palun palvetage meie eest ja lubame, et teeme sama kõigi teiste jaoks,» ütles Harris videoklipis, mis laeti üles Smithi tiimikaaslase LeBron Jamesi loodud multimeediaplatformile Uninterrupted.

Praegu pöidlaoperatsiooni tõttu vigastuspausi pidaval Smithil on lisaks veel kaks tütart, Demi ja Peyton.