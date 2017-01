Kristjan Kangur piirdus 31 minuti jooksul vaid 2 punktiga

Kangur viibis platsil 31 minutit ja viskas 2 punkti. Seitsmest väljakult võetud viskest ei tabanud ükski, küll läbisid rõnga mõlemad vabavisked. lisaks võttis ta maha seitse lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu.

Varese resultatiivseim oli 23 punktiga Christian Eyenga, Torinole tõi Chris Wright 22 silma. Varesel on 15 mängust vaid 4 võitu ja see asetab nad turniiritabelis 16 meeskonna hulgas 15. kohale. Torino on 7 võidu ja 8 kaotusega 10. positsioonil.