Ecclestone tahab Schumacheri nime vormel-1 sarja tagasi tuua

Jutt käib Schumacheri 17-aastasest pojast Mickist, kes tuli 2016. aastal nii Saksamaa kui Itaalia F4-sarjas teisele kohale. Sel aastal hakkab ta sõitma Euroopa vormel-3 sarjas.

«Kui ta on ligilähedaseltki sama hea kui tema isa, siis miks mitte? Vormel-1 jaoks oleks hea, kui Schumacheri nimi oleks taas esindatud,» ütles Ecclestone Briti väljaandele Daily Star.

Mick Schumacher Foto: Roman BABIRAD/SIPA/Scanpix

Mick Schumacher kinnitas hiljuti, et ambitsioonid on tal tõepoolest kõrgel. «Tahan saada vormel-1 sarja maailmameistriks, nagu iga võidusõitja. Vormel-3 on selle jaoks järgmine aste ja ma ei jõua hooaega ära oodata,» rääkis ta.