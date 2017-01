Kotsari ülikool võitis, eestlane oli hädas visketabavusega

Kotsar sai mänguaega 28 minutit, viskas selle ajaga 2 punkti, võttis 5 lauapalli ja blokeeris 1 viske. Kuuest väljakult sooritatud viskest tabas eestlasel vaid üks. South Carolina resultatiivseimad olid Duane Notice ja Rakym Felder 19 punktiga, vastastele tõi DJ Hogg 25 silma.

South Carolina on kogu hooaja peale võitnud nüüd 12 mängu ja kaotanud 3 (SEC konverentsis 2-0), Texas A&M on 8 võidu ja 6 kaotuse peal (SEC konverentsis 0-3).