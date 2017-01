Ilves läheb punkte jahtima, 38-aastane Manninen põrus kvalifikatsioonis

Teise koha Itaalia esindaja Samuel Costa (+0.06) ja kolmandana läheb rajale jaapanlane Akito Watabe (+0.10)

Tippsporti naasnud 38-aastase Soome legendi Hannu Mannineni jaoks lõppes tänane jõuproov juba kvalifikatsioonis, kus ta hüppas vaid 91 meetri kaugusele ja sai 52. koha. 50 hulka ei jõudnud ka eestlane Kail Piho, kelle hüpe kandus 83 meetrini ja andis talle 55. ehk viimase koha.

Suusasõit algab Lahtis kell 14.00.

.@eric_frenzel wins the jumping round at @LahtiSkiGames! #Costa on 2, @WTBAKT 3! We race at 14:00 LOC, 13:00 CET! #fisnoco pic.twitter.com/KU4C3HiP5F