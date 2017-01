Tour de Ski naiste võitjaks krooniti esmakordselt Heidi Weng

25-aastane Weng püüdis seni esikohta hoidnud ja norralannast 20 sekundit varem startinud Stina Nilssoni (Rootsi) kuuendaks kilomeetriks kinni ja läks tõusul kiirelt oma teed. Finišis edestas Weng kolmandana startinud soomlannat Krista Pärmänkoskit 1 minuti ja 37 sekundiga.

Nilsson (+1.54,4) lõpetas kolmandana ja Wengi kaasmaalanna Ingvild Flugstad Östberg (+2.04,3) neljandana. Esikuuikusse mahtusid ka ameeriklanna Jessica Diggins (+3.09,0) ja teine soomlanna Kerttu Niskanen (+4.18,2).

Tour de Ski 2017 Champion Heidi Weng&fastest of the day by 38 seconds. Parmakoski up to 2nd & Nilsson holds for 3rd. #fiemme2017 #tourdeski pic.twitter.com/rHxFxgakeL