Ülipõneva ühisstardi võitis võimsa Fourcade'i alistanud Schempp

Enne viimast tiiru oli kõige parem seis läbi aegade parimal laskesuusatajal Ole Einar Björndalenil ja just Oberhofis üles kasvanud Erik Lesseril. Mõlemad eksisid aga ühel lasul ja lasid järgi kolmiku Fourcade, Simon Schempp ja Jean-Guillaume Beatrix.

Fourcade pani kohe gaasi põhja ja raputas kõik peale Schemppi maha, aga 500 meetrit enne lõppu liitus duoga ka Lesser. Lõpuks oli Schemppi edu Lesseri ja Fourcade'i ees 0,4 sekundit.

Beatrix lõpetas neljandana (+13,2), Björndalen viiendana (+19,5) ja esikuuiku lõpetas veel üks sakslane Benedikt Doll (+47,8).

Fourcade on 11 individuaaldistantsiga kogunud 610 punkti, teisel kohal on täna 14. kohaga piirdunud venelane Anton Šipulin (379) ja kolmas on Schempp (370).