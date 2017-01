Liverpool kasutab täna ajaloo noorimat koosseisu, Klavan pingil

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tegi võrreldes esmaspäevase Premier League'i kohtumisega, kus 2:2 viigistati Sunderlandiga, 10 vahetust. Ainsana jookseb ka täna algkoosseisus väljakule poolkaitsja Emre Can.

Keskkaitses alustab duo Joe Gomez ja Lucas Leiva. 19-aastane Gomez teeb pärast 15 kuu pikkust vigastuspausi esimese mängu Liverpooli särgis. Lucas Leiva oli Liverpooli hierarhias vahepeal Klavanist ees, aga viimasel ajal on eestlane brasiillase kindlalt üle mänginud.

Liverpool Echo arvutas välja, et tänane algkoosseis on Liverpooli ajaloo noorim. 11 palluri keskmine vanus on 21 aastat ja 296 päeva, varasem rekord tehti 1965. aastal, kui Wolverhamptoni vastu mindi koosseisuga, mille keskmine vanus oli 22 aastat ja 203 päeva.

Liverpooli tänane algkoosseis: