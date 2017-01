Zahkna elu parimast kohast: kavaldasin konkurendid üle

«Enne eilset oli mul eesmärk teha elu parim sõit ära ja parandada varasemat 19. kohta. Eilsed tuuleolud olid tunduvalt keerulisemad kui täna ja oli korralik loterii olenevalt, mis hetkel tiiru sattusid. Lootsin lasta nulliga, aga teises tiirus läks nii, et tuli kolm ja matsin korraks elu parima sõidu mõtte maha, aga läks hästi.

Positiivne on see, et jõudsin sõita ning varem ei ole mul olnud seda, et viimasel ringil veel nii palju varu on, et sõiduga kohta parandan. Tulin teisest tiirust välja 15. mehena, finišijoone ületasin aga 9. mehena ja lõpuks 13. koht, millega jään kindlasti rahule,» rääkis Zahkna oma eilsest võistlusest.

Tänase kohta sõnas Zahkna aga, et laskeolud olid palju paremad kui eile, mis tegi võistluse konkurentsi tihedamaks. «Sellist loteriid ei olnud nagu eile,” sõnas sportlane ja lisas, et ühe kavalduse tegi ta rajal sellegipoolest. «Kui teise ja kolmanda tiiru järel sõitsin suures osas üksinda, siis viimase lasketiiru järel jõudsin Austria poisile, kes sprindis oli kuues, järgi ja tegin nägu, et ma ei jõua ikka üldse sõita ja lasin tal vedada. Siis püüdis meid kinni ka eilne neljas mees, aga ma teadsin, et mul on veel varu jäänud ning enne finišit kiirendasin ja sellega nad enam kaasa ei tulnud. Olen rahul nende startidega, mis siin said tehtud ja eriti hea meel on mul, et sõiduvorm on selgelt parem kui detsembris,» sõnas Zahkna ja lisas, et ta ootab pikisilmi MK teadet.

Järgmisel nädalal liitubki Zahkna maailmakarika koondisega Ruhpoldingis, kus esimese võistlusena on kolmapäeval kavas meeste teatesõit. Eesti koondist esindavad teatesõidus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Roland Lessing ja Kauri Kõiv. Neljapäevases naiste teatevõistluses esindavad Eestit Kadri Lehtla, Grete Gaim, Kristel Viigipuu ja Tuuli Tomingas.