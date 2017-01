Mihkel Räime klubi värbas Iisraeli parima mägiratturi

«See annab mulle lisamotivatsiooni esindada Iisraeli meeskonda maailma tähtsaimatel võistlustel,» vahendas rattauudised.ee Haimy sõnu.

Kuuekordne Iisraeli meister Haimy tegi eelmisel aastal ajalugu – temast sai esimene Iisraeli mägirattur, kes olümpiamängudele jõudnud. Haimy võistlust varjutas purunenud rehv ja ta pidi leppima 29. kohaga. 2015. aastal Bakuus peetud Euroopa mängudel sai ta 18. koha.

Cycling Academy asutaja Ron Baron on toetanud Haimyt isiklikult, nüüd sai sportlane ametlikult tiimi liikmeks.

Just Signed the best mountain bike rider in Israel.Shlomi Haimy will race with our colors in the prestigious OXC World Cup @Cyclingnewsfeed pic.twitter.com/uJ1sml0AFS