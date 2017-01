Käsipallikoondise kapten: õnneks kukkus võit meie poole

Eesti juhtis kohtumist terve aja, kuid keeruline hetk saabus viis minutit enne lõpuvilet, kui Mait Patrail end vigastas ja väljakult lahkus. «Kui nägime, et Mait longates lahkus, siis muidugi mõjus see meeskonnale kehvalt ja pani pisut kukalt kratsima, et mis nüüd saab,» nentis koondise kapten Martin Johannson. «Rünnakul jäi mäng täiesti seisma, aga õnneks ikka lõpuks kukkus meie poole. Väga raskelt tuli see võit,» lisas Johannson.

Kolmapäeval ootab Eestit ees tähtis kodumäng Türgiga. «Moraal on meeskonnas hea, teeme tublisti trenni ja meie eeliseks on see, et oleme oma kodus, saame korralikult puhata ja toituda. Türgil on selle võrra raskem, et neid ootab ees kahepäevane reis, aga ega meil on ikkagi selg vastu seina, sest kui jätta asi võõrsilmängu peale Türgis, siis läheb väga raskeks. Tuleb kodus minna nii-öelda all in’i ja iga hinna eest see võit ära võtta,» vaatas Johannson kodumängule ette.