Venelastelt ära võetud MK-etappi korraldavad soomlased

Algselt Tjumenis toimuma pidanud laskesuusatamise MK-etapp võeti venelastelt viimase McLareni dopinguraporti tõttu ära. Nimelt tõi Richard McLaren välja, et enam kui tuhat Venemaa sportlast olid aastatel 2011–2015 seotud riikliku dopinguprogrammiga. Raportis seatakse teiste hulgas kahtluse alla ka 31 Venemaa laskesuusataja ausus.

Näitamaks, et laskesuusatamise rahvusvaheline alaliit (IBU) on dopinguvastases võitluses aktiivne organisatsioon, võeti Tjumenilt möödunud aasta lõpus MK-etapi korraldusõigus ära. Eile teatas IBU, et venelaste asemel korraldab MK-etapi Kontiolahti. Seal peeti ka 2015. aasta maailmameistrivõistlused. MK-etapp toimub Kontiolahtis 6. – 12. märtsini.