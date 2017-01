Kregor Zirk paneb end proovile Türgi profitiimi juures

«Veebruari lõpus on meil plaan minna Türki ühte profitiimi vaatama ja uurima minna, kas süsteem talle sobib või mitte,» vahendas Kregor Zirki treener Kaja Haljaste ETV spordisaatele öeldud sõnu ERRi spordiportaal.

Profikarjäär Türgis või kuskil mujal algab sügisel, sest enne lõpetab Zirk õpingud Inglismaal (Plymouthi ülikoolis – toim). «Praeguse plaani järgi tuleb 22. juulini veel Inglismaal olla. Seni, kuni on võimalik seal veel treenida juba makstud raha eest, sealt läheb otse MM-ile ja enne on veel juunioride EM, mis on Kregori jaoks kindlasti väga olulise tähtsusega,» lisas Haljaste.

Detsembri keskel tunnistas Zirk Postimehele, et USA ülikooli minek oleks tema jaoks viimane valik. Oma esimeseks valikuks pidas Zirk siis mõnda profiklubi, kuid nimesid veel ei nimetanud. Kolmanda võimalusena tõi noor ujuja toona välja eksootilise Austraalia, ent see olevat Zirki enda sõnul veel kõige lahtisem plaan, mille kohta ta eriti palju uurida pole jõudnud.